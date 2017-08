Ingebrigtsen mener Rosenborg trenger erfaring

Treneren var skuffet, men fattet etter onsdagens 0-1-nederlag mot Celtic hjemme på Lerkendal. RBK-spillerne imponerte i to kamper, men ble et nummer for små mot skottene.

På pressekonferansen etter kampen fikk trener Ingebrigtsen spørsmål om hva Rosenborg mangler for å nå Fotball-Europas gjeveste turnering.

– Erfaring. Hadde jeg hatt to år til med samme lag, så skulle vi ha klart det, sa Ingebrigtsen.

Midtsjø-salg?

Bak den uttalelsen ligger det også en visshet om at Rosenborg fort kan måtte selge spillere som presterer godt nok til å ta steget ut i en større liga. Nederlandske AZ Alkmaar er angivelig ute etter å sikre seg Fredrik Midtsjø, men Ingebrigtsen ville ikke svare konkret på om han frykter å miste midtbanemannen.

– Frykter og frykter. Sånn er fotballen. Om du ser på kampen i dag, tror jeg det er en viss fare for at alle spillerne våre kunne spilt i en annen liga, sa han til NTB.

Stolt

For treneren var tydelig stolt av spillerne sine. Med litt flaks kunne Rosenborg ha scoret først mot Celtic og fått overtaket i dobbeltkampen.

– Vi viste i annen omgang hvor bra vi kan være. Og så handler det om å gjøre det i 90 minutter. Vi viste potensialet vårt i annen omgang, sa Ingebrigtsen og la til:

– Vi har lært at vi er fryktelig gode til å forsvare oss når vi er godt organisert og disiplinerte.

Treneren erkjente at Rosenborg-laget ble for feigt i første omgang mot Celtic.

– Da turte vi ikke å holde på ballen så mye som vi ønsker. I annen omgang går vi virkelig ut og tar tak i det, men man blir hardt straffet på dette nivået. Vi tapte dette i Glasgow. Det var der vi skulle ha avgjort dette, sa han med henvisning til den målløse bortekampen sist uke.

Mer E-cup

Resultatet var naturlig nok svært bittert onsdag kveld, men trønderne har fortsatt mulighet til å ta seg til europaligaen. Motstanderen i fjerde og siste kvalifiseringsrunde blir trukket fredag.

– Akkurat nå blir alt bare en fattig trøst. Men spør meg om en times tid, så gleder vi oss til europaligakvalifiseringen, sa Ingebrigtsen.

(©NTB)