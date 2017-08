Dijk var best på temposykkelen i EM

Dijk kom i mål på 40.33 minutter og var hele 58 sekunder foran sølvvinner Ann-Sophie Duyck fra Belgia. Bronsen gikk til nederlandske Anna van der Breggen som var 1.04 minutter bak vinneren.

Norge var representert ved Thea Thorsen, og hun endte på 26.-plass med tiden 44.45.

–- Jeg er egentlig ganske skuffet. Det var greit i starten på de første kilometerne, men etter det fant jeg aldri noe rytme og flyt. Jeg fant aldri den godfølelsen jeg skulle ønske jeg hadde og som jeg har hatt på trening den siste tiden, sa Thea Thorsen til sykkelforbundets nettsider.

Det var flere velt og nestevelt under kvinnenes regnfulle tempo, men Thorsen holdt seg på hjulene hele veien.

– Jeg synes egentlig at det var ganske greit og følte nesten at jeg "safet" litt for mye. Jeg synes ikke det var veldig glatt.

Thea Thorsen skal kjøre lørdagens fellesstart.

Menn senior og menn U23 kjører sine temporitt senere torsdag.

(©NTB)