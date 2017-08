Australsk cricketkonflikt avsluttet

Alle landets 230 profesjonelle elitespillere har i praksis vært jobbløse siden den forrige tariffavtalen utløp 30. juni uten at det var oppnådd enighet om en ny.

Etter 10 måneder med forhandlinger er det nå oppnådd prinsipiell enighet. Spillerne får en lønnsøkning og har også fått innfridd kravet om fortsatt å være garantert en prosentvis andel av sportens inntekter.

I den nye femårsavtalen garanteres spillerne inntil 30 prosent av inntektene, som i avtaleperioden beregnes til en halv milliard australske dollar (3,4 milliarder kroner). Forbundet ønsket å avvikle ordningen for å kunne bruke mer penger på grasrotarbeid.

Avtalen gjelder både mannlige og kvinnelige spillere, og ifølge spillerforeningens leder Alistair Nicholson innebærer den tidenes største lønnsøkning for australske idrettskvinner.

– Dette var et akseptabelt kompromiss. Ingen av partene fikk alt de ønsket, men i slike forhandlinger er det ikke enten-eller. Nå kan vi tenke på cricket igjen. Vi har en stor sommer foran oss, sa cricketforbundets direktør James Sutherland.

Under arbeidskonflikten ble en landslagstur til Sør-Afrika for et utviklingslandslag avlyst, men bestelagets tur til Bangladesh og India og den prestisjetunge Ashes-duellen mot England i november er nå berget.

