Tagbajumi fra Strømsgodset til Lillestrøm

Han har spilt 23 kamper og scoret sju mål for Strømsgodset. 29-åringen er født i Nigeria, men er også italiensk statsborger. Han flyttet til Norge da han var fem år.

Lillestrøm er blitt enig med Strømsgodset om å overta spillernes forpliktelser ut avtaleperioden. Hans kontrakt med Drammens-klubben går ut denne sesongen.

– Vi gleder oss til å se Marco i aksjon. Han er en kraftspiss som vil konkurrere om en plass på laget fra dag én. Vi har hentet inn en ekstern analyse på Marco. Den viser at han er blant de åtte spillerne i Eliteserien som kommer til flest relevante målsjanser, så det gode er muligheter for at han blir en målscorer i LSK, sier sportssjef Simon Mesfin til klubbens nettside.

– Marco har vært misfornøyd med manglende spilletid og har ytret et ønske om å bytte klubb. Derfor er vi enige med Lillestrøm om en overgang. Vi takker Marco for innsatsen og ønsker ham lykke til videre, sier SIFs sportssjef Jostein Flo.

