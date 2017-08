– Vi er ikke så langt framme som vi håpet. Jeg og William (Kvist, assisterende trener) hadde en samtale under vår treningsleir og var enige om at de første to-tre månedene av sesongen blir veldig vanskelige, sier Solbakken.

– Og det er ikke bare fordi vi har mistet mange spillere.

FCK har innledet sesongen med to seirer, to uavgjorte og to tap. Begge tapene har kommet i mesterligakvalifisering. Mot Vardar ble det 0-1 i Makedonia.

For ujevnt

Sist helg ble det 0-0 mot Hobro i superligaen, der FCK har fem lag foran seg på tabellen etter tre runder.

– Vi jobber steinhardt, og vi lever fortsatt i Europa. Vi har heller ikke tapt i superligaen, men det har vært for mye variasjon i prestasjonene, sier Solbakken.

– Vi hadde en god første kamp mot Zilina i mesterligakvalifiseringen, men vi hadde bare 50 OK minutter hjemme mot AaB og toppen 15-20 gode mot Hobro.

Tungt press

FCK må score mål, helst flere, om det skal bli avansement i returkampen mot Vardar Skopje. Vinneren vil være garantert gruppespill i enten europaligaen eller mesterligaen, så det ligger mye i potten.

– Humøret i troppen er godt, der er det ingen problemer. Selvsagt har vi lyst til å vinne hver gang, men når det ikke klaffer 100 prosent så er det bare å stå på og jobbe hardt, sier forsvareren Erik Johansson.

– Mot Vardar må vi være gode defensivt og unngå å gi bort ballen så lett som vi gjorde der nede. Da har vi en god sjanse.

