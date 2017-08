"Det som plager folk er min stråleglans. Insekter angriper bare lamper som lyser sterkt", skrev portugiseren med fire utropstegn i en Instagram-melding som i løpet av en time hadde fått over en million "likes".

Mandag tilbrakte Real Madrid-spissen drøyt halvannen time i en rettssal der han bak lukkede dører svarte på dommer Monica Gomez' spørsmål om hans privatøkonomi.

Ronaldo beskyldes for å ha unndratt 14,7 millioner euro i inntekter fra beskatning.

Ifølge en uttalelse fra talsmenn for superstjernen benektet 32-åringen å ha gjort noe galt. Han skal ha sagt til dommeren at han alltid har levert sin selvangivelse og aldri har prøvd å unngå å betale det han skal i skatt.

Forfulgt

Ifølge den spanske avisen El Mundo antydet Ronaldo under høringen at han er under etterforskning utelukkende fordi han er den han er.

– Jeg er her bare fordi jeg heter Cristiano Ronaldo, skal han ha sagt til dommeren.

Det var ventet at Ronaldo ville uttale seg til alle de frammøtte mediene etter høringen, og det var satt opp et podium til det formål, men i stedet dukket hans talsmann Inaki Torres opp og opplyste at Ronaldo var "på vei hjem", til sterke mishagsytringer.

Gikk dårlig?

Ifølge den portugisiske TV-kanalen SIC var grunnen til at Ronaldo ikke ville uttale seg at høringen hadde gått dårlig for ham. Det skal ha vært flere "spente øyeblikk" mellom ham og dommeren, ifølge SIC.

Ronaldo er langt fra den eneste fotballspiller som har havnet i skattetrøbbel i Spania. Hans erkerival, Barcelona-stjernen Lionel Messi, ble i fjor dømt til betinget fengsel for skatteunndragelse.

En rekke andre fotballspillere er enten dømt eller under etterforskning.

