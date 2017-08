Ny nedtur på hjemmebane for Bayern München

Det tyske laget har ikke fungert i turneringen som spilles på Allianz Arena, lagets egen hjemmebane.

Tirsdag ble Carlo Ancelottis mannskap regelrett rundspilt av Liverpool og tapte 0-3. Under et døgn senere var laget på plass igjen for å spille om tredjeplassen mot Napoli.

Det italienske laget tok ledelsen ved Kalidou Koulibaly etter 14 minutter, før Emanuele Giaccherini la på til 2-0 etter 55 minutter. Italieneren plukket opp et flatt innlegg fra høyre og dunket ballen i mål.

Liverpool møter Atlético Madrid i finalen i oppvisningsturneringen senere onsdag.

