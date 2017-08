Hederlig Rosenborg-forsøk holdt ikke – Celtic videre i mesterligakvalifiseringen

Dermed blir det ikke mesterligaspill på Rosenborg denne sesongen heller. Laget leverte to gode forestillinger mot Celtic i 3. kvalifiseringsrunde, men det var den skotske storklubben som fikk den avgjørende scoringen.

Det skjedde helt mot spillets gang halvveis i annen omgang på Lerkendal. Scott Sinclair satte fart mot et noe passivt RBK-forsvar og leverte ballen til James Forrest. Fra ganske skrått hold hamret Celtic-spissen ballen i mål via tverrliggeren.

– Det er ganske jævlig. I første omgang blir vi litt defensive, men i andre omgang får vi kampen i vårt spor. Så får han det drømmetreffet. Akkurat nå er det bare kjipt, sa Birger Meling til Viasat etter kampen. Venstrebacken var nærmeste forsvarer ved målet.

– Jeg prøvde å blokkere så godt jeg kunne, men han klarte å lime den forbi meg, sa 22-åringen.

Gjestene hadde også hatt sine muligheter før pause. Blant annet fikk Nicklas Bendtner avverget scoring da han blokkerte Erik Sviatchenkos heading like foran målstreken. Forrest hadde dessuten et forsøk etter snaue halvtimen som André Hansen stoppet med et tigersprang.

Fullt trøkk

Rosenborg ble presset ganske lave før pause, men etter hvilen var rollene byttet om. Et sprekt hjemmelag skapte flere farligheter i angrep, men litt uflaks og manglende prestasjon hindret trønderne i å ta ledelsen.

Både Yann-Erik de Lanlay og Mike Jensen – begge svært friske framover i banen – hadde skuddforsøk som endte like utenfor mål.

Trener Kåre Ingebrigtsen måtte gjøre grep offensivt etter 0-1-målet og kastet innpå Pål André Helland og Mathias Vilhjalmsson. Utfordringen var at Celtic kunne slippe seg bakpå etter scoringen i visshet om at Rosenborg trengte to mål for å vinne. Skottene hadde også brukbar kontroll på begivenhetene de siste 20 minuttene.

I det 82.-minuttet fikk Forrest alle tiders mulighet takket være slurvete forsvarsspill av Rosenborg, men spissen klarte ikke å score alene med André Hansen.

Ny Europa-sjanse

Det ble tøft for slitne Rosenborg-bein mot slutten av kampen. Hjemmesupporterne gjorde sitt for å hjelpe laget fra tribuneplass, men Celtic red av stormen. Uansett ville en 1-1-utligning bare ført til at skottene hadde tatt seg videre på bortemålsregelen.

– Vi ble altfor lave i første omgang. Vi kan ikke la det gå 45 minutter før vi tør å angripe, sa trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen. Han var mer fornøyd med det som skjedde etter pause.

– Jeg synes annenomgangen vi gjør i dag er fantastisk. Vi går virkelig ut og tar tak i det. I motsetning til i første omgang vender vi spillet, skaffer oss plass og tør å dra av folk.

Tapet gjør at Rosenborg må satse på å kvalifisere seg for gruppespillet i europaligaen i høst. Klarer laget det, venter titalls millioner kroner i E-cuppenger. Trekningen av motstander i 4. kvalrunde skjer fredag.

