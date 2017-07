Svimmel Ruud måtte bryte kamp i Washington

Ruud vant det første settet 6-3 og tapte det andre 5-7. Under det andre settet måtte tennisprofilen fra Snarøya ha medisinsk tilsyn, skriver Tennis-Norge. Han fikk også medisinsk tilsyn mellom andre og tredje sett og var lenge utenfor banen.

I det tredje og avgjørende settet lå han under 0-3 før han ga seg.

Manager Venke Aure sier til Tennis-Norge at Ruud ble svimmel under kampen, og at varmen skal være årsaken.

– Jeg merket det først i midten av det andre settet. Vi hadde en del fighter der, og da ble det bare verre og verre. Først klarte jeg ikke fokusere på ballen, og så ble jeg liksom helt matt. Og på slutten begynte jeg å fryse. Og det er kanskje ikke helt normalt i 32 graders varme, sier Ruud til VG.

Tapet gjør at han går glipp av 20 verdifulle ATP-poeng.

Møtte formspiller

Amerikanske Tommy Paul har flere gode resultater å vise til de siste månedene. Han har blant annet en finaleseier og et finaletap i to Futures-turneringer og et semifinaletap i en Challenger-turnering.

Amerikaneren er for øyeblikket rangert som nummer 225 i verden. Til sammenligning ligger Ruud på en 109.-plass på ATP-rankingen.

Neste turnering for Ruud er en ATP Challenger-turnering i Aptos, California neste uke.

– Jeg håper å få til en rolig treningsøkt allerede i morgen. Jeg får bare tøffe meg opp og bite tennene sammen – her er det ingen kjære mor. Heldigvis er været litt annerledes der – det er ikke så fuktig som her i Washington. Så jeg satser på at det skal gå fint, sier Ruud.

