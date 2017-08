Seieren glapp for G16-landslaget

– Vi burde ha avgjort dette. Såpass stor forskjell var det. Vi styrte hele kampen og hadde 11-3 i sjanser, hvorav noen store vi absolutt bør sette, sa landslagstrener Gunnar Halle til fotball.no.

Norge viste styrke og slo Polen 1-0 i den første kampen. Med seier tirsdag ville laget ligget ypperlig an i kampen om finaleplass, men nå avhenger det av hva Island greier mot Polen.

– Vi må iallfall sørge for å vinne den siste kampen mot Nord-Irland, sa Halle. Det nordirske laget står med to tap og 1-7 i målscore.

Norge stilte med fem debutanter fra start mot Island, men dominerte likevel kampen klart mot et islandsk lag som forsvarte seg godt.

Oscar Aga fra Stabæk ga Norge ledelsen med sin scoring i det 60. minutt, men Gudmundur Hilmarsson utlignet sju minutter senere, og flere mål ble det ikke.

Det ble avholdt en straffesparkkonkurranse for å skille lagene dersom de ender på samme poengsum og målforskjell. Den vant Island 6-5.

Island har 4-1 i målforskjell etter to kamper, Norge 2-1. Vinner Island over Polen, må Norge vinne med tre mål mer for å være sikker på finaleplass. Avgir Island poeng, holder det med seier for Norge.

De siste gruppekampene spilles torsdag, finale og plasseringskamper lørdag.

(©NTB)