OL-håp frir til TV – vil synge Bieber på skjermen

For dersom det blir OL-gull i Sør-Korea er Lundby lysten på å feire i fri dressur med mikrofon foran fjernsynskameraene.

– Det skal jeg lett få til. «Baby» på TV-en, humrer Norges nye hoppdronning.

Hun er stor fan av musikksjarmøren, men når hun ikke hører på favoritten, går det meste av tiden til å gjøre unna en optimal sesongoppkjøring før Lundby håper å detronisere tyske Carina Vogt fra gulltoppen i mesterskap.

Sara Takanashi er suveren i verdenscupen år etter år, men i mesterskapet har den japanske superstjernen feilet. Vogt har siden Sotsji-OL tatt ett OL-gull og to VM-gull.

– Vi har pratet litt om vi skal gjøre noe annerledes i OL-sesongen, innrømmer Lundby.

– Det blir stort sett det samme opplegget, men jeg må vurdere inn mot OL om jeg skal stå over en helg for å samle overskudd, påpeker hopperen fra Kolbukameratene.

Studerer tyskerne

Hun har studert hva Vogt og tyskerne gjør foran mesterskap.

– Kanskje skal jeg ta en helg fri og jobbe med de tingene som blir viktige mot OL. Vi fikk flere renn enn bebudet i årets verdenscup, men jeg står kanskje over noen renn, sier Lundby.

– Men verdenscupen sammenlagt blir også viktig dersom jeg ligger bra an der. Det er nesten like viktig, men samtidig er det bare OL hvert fjerde år. Tyskerne har alltid stått over siste renn før mesterskap. Jeg ser litt på hva de gjør. Da slår det en at man kan lure på hvor lurt det er å kjøre hele løpet, sier 22-åringen.

Sist vinter tok Lundby sine fire første seirer i verdenscupen. Totningen fikk sitt store gjennombrudd internasjonalt. I 2009 var Lundby tidenes første hoppjente som satt utfor i et ski-VM.

Tidlig til sengs

En stor utfordring i OL blir tidssoneforskjellen.

– Vi skal dra bortover ganske tidlig. Vi har vært gjennom tidssoneforandringer tidligere. Jeg har funnet mer og mer min oppskrift på det. Egentlig handler det bare om å stille seg inn tidlig nok. Jeg er flink til å legge meg tidlig, nesten litt for tidlig, sier Bøverbru-jenta.

Hun blir det store norske medaljehåpet på jentesiden i hopp.

– Målet er medalje, så får vi se hvordan ting utvikler seg. Jeg har gjort en bra jobb helt siden forrige sesong var over i mars. Jeg er på vei til å få litt mer potensial og stabilitet også i sommerhoppingen. Før har det vært litt sånn at jeg har trøblet litt mer om sommeren, sier Lundby.

(©NTB)