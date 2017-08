Målhungrig Celtic klar for Lerkendal

Det var to tilsynelatende rolige briter som entret pressekonferansen i Trondheim kvelden før det viktige oppgjøret foran et fullsatt Lerkendal. 0-0 i Glasgow forrige uke betyr at Rosenborg må ha to mål hjemme om Celtic scorer ett. Derfor mener Rodgers at presset ligger vel så mye på hjemmelaget som på hans menn.

Nordiren svarte også humoristisk på spørsmål om han følte seg presset tirsdag kveld.

– Ikke i dag, nei. Jeg har nettopp spist middag. I kveld kommer jeg til å slappe godt av og glede meg til i morgen.

Selvsikre

Rodgers understreker at han har en motivert tropp som alle er på plass i Trondheim for å kjempe for seieren. Han var også svært fornøyd med treningskampen mot Sunderland i helgen, der det ble 5-0-seier.

– Det er en selvtillit i laget. De er klar over hvordan de skal spille. Det var viktig at vi holdt nullen sist. Vi vet at vi kan score og ta oss videre, sa Rodgers.

Han mønstrer et lag som ikke er skikkelig i gang med sesongen mot et lag som er midt i sesongen.

– Fysisk er vi OK, kanskje litt bak (Rosenborg). Men spillerne er definitivt kapable og klare for oppgaven, og de har trent bra, sier den tidligere Liverpool-manageren.

Forberedt på kontringer

Han får støtte av Scott Sinclair, som spilte 90 minutter mot RBK sist uke.

– Det er en stor kamp. Alle guttene vet hva som står på spill. Vi vet alle at vi må ut der og vinne. For oss handler det om å få et tidlig mål. Det vil roe nervene, sier Sinclair.

– Jeg vil ikke si at de er i bedre form enn oss. Vi har hatt en god sesongoppkjøring. Vi må gi 100 prosent, spille som vi har gjort til nå og skape sjanser, legger han til.

28-åringen med en fortid i klubber som Chelsea og Manchester City sier han venter seg et forsiktig Rosenborg, og at Celtic kommer til å ha ballen mye, slik som på hjemmebane.

– Jeg venter at de vil ligge litt bakpå og prøve å bryte oss med overganger.

Ajer-ros

Sist uke endte det målløst i en kamp der Celtic ikke hadde sine beste spisser tilgjengelige. Sinclair sier han er klar for en spissrolle dersom manageren bestemmer seg for at Leigh Griffiths ennå ikke er i form til å starte.

– Manageren bestemmer, og alle er klare for å ta rollen de får. Om han vil at jeg skal spille på topp, så gjør jeg det.

Norske Kristoffer Ajer spilte også hele kampen mot RBK sist uke. Han er med til Trondheim og får ros av sjefen etter prestasjonen på hjemmebane.

– Han gjorde det veldig bra. Han trenger tid, men kan bli en spiller av toppklasse. Der har norsk fotball trolig et stort talent for framtiden, sa Rodgers om Ajer.

