Lyon-treneren: – Lacazette er uerstattelig

Lacazette scoret 28 seriemål for Lyon i Ligue 1 forrige sesong, men nå må den franske storklubben finne scoringene et annet sted. Spissen ble solgt for over en halv milliard kroner, ifølge The Telegraph.

– Vi kan ikke erstatte "Alex", det lar seg ikke gjøre. Vi må kompensere kollektivt. Vi har hentet inn Mariano Díaz, og vi har unge spillere med ulike, nyttige kvaliteter, sier Lyon-trener Genesio.

Lyon har også mistet profiler som Mathieu Valbuena, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons og Rachid Ghezzal siden sesongslutt.

(©NTB)