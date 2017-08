Kombinertløperne irritert på IOC etter regelendring

Dermed kan ingen reserve steppe inn om en av de fire uttatte må melde forfall under vinterlekene.

– Akkurat nå er vi ganske irriterte og oppgitte over IOC (Den internasjonale olympiske komité). Tidligere har man kunnet ta med fem utøvere til OL, for så å se på trening hvem som er i best form før man tar ut de fire som får gå. Det blir ikke mulig til vinteren, så nå er nåløyet enda trangere, sier Magnus Krog til Vest-Telemark Blad.

Må gjøres i god tid

Kombinertlandslaget må gjøre uttaket til de to individuelle konkurransene i liten og stor bakke allerede i slutten av januar, altså et par uker før det skal kjempes om medaljer i Sør-Korea. En reserve kan kun tas i bruk i lagkonkurransen.

Hadde dagens regler også var i bruk under siste OL i Sotsji, hadde det ikke blitt norsk gull i stor bakke.

– Da hadde ikke Jørgen Graabak tatt OL-gull. Jeg og han kjempet om den siste plassen på laget før mesterskapet, og det var jeg som fikk gå den første distansen. Jørgen gikk den andre. Vi viste bedre form under OL og fikk derfor naturlig nok kjempet oss inn på laget. Dette kan være forskjellen på gull og ikke få gå i det hele tatt, understreker Krog.

FIS-motstand

Den norske kombinertleiren ble klar over regelendringene for en drøy måned siden. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har prøvd å overtale IOC, men til ingen nytte.

– Sammen med FIS har vi prøvd å stoppe endringen. Det er klart at dette ikke er en heldig situasjon, og nåløyet blir trangere når vi må ta ut fire løpere før avreise til mesterskapet, sier landslagssjef Kristian Hammer til Vest-Telemark Blad.

Kombinertlandslaget for 2017/18-sesongen består av sju løpere: Magnus Krog (Høydalsmo), Magnus Moan (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Jørgen Graabak (Byåsen), Jan Schmid (Sjetne), Mikko Kokslien (Søre Ål), Espen Andersen (Lommedalen).

(©NTB)