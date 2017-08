Ingebrigtsen: – Vi skal ikke gjøre dette med hodet under armen

Målet for de neste ukene er å bringe mesterligafotballen til Trondheim igjen etter nesten ti år uten. Veien dit er ikke enkel, selv etter 0-0 borte mot Celtic i Glasgow sist uke. RBK må vinne onsdag kveld, mens Celtic kan leve med uavgjort som inneholder mål.

– Det handler mye om å gjøre det vi kan, stole på oss selv og faktisk tørre å gjøre det. Vi viste i Glasgow at vi er på høyde med dette Celtic-laget, sier RBK-sjefen til NTB.

I fjor ble det exit mot kypriotiske Apoel i tilsvarende runde. Rosenborg vant 2-1 hjemme, men ble hardt straffet og tapte 0-3 på Kypros. Alle baklengsmålene kom på overtid.

– Jeg tror ikke det er noe sjakktrekk å stupe med ti mann i angrep og tro at de ikke skal straffe oss. Vi er blitt straffet voldsomt i europacupen tidligere år. Vi skal ikke gjøre dette med hodet under armen, slo Ingebrigtsen fast da han møtte pressen på hotellet ved Lerkendal dagen før dagen.

Sterk i troen

Skuffelsen over at RBK ikke fikk med seg bortemål i Glasgow har ennå ikke lagt seg helt. Men 0-0 gir en åpen kamp, og trønderne er stinne av tro på at de skal lykkes med å slå ut det skotske storlaget.

– Vi kan ikke gå rundt og være skuffet over den fantastiske kampen vi gjorde i Glasgow. Og uansett – skal du komme deg inn i et gruppespill, må du vinne én av de to kampene i kvalifiseringen, sier han til NTB og fortsetter:

– Nå føler jeg at presset ligger i Glasgow. Det ser vi også på spillergruppa vår. Før vi reiste til Dundalk (sist runde) var det forholdsvis stille. Nå er vi en gjeng som sprudler, har godt humør og gleder oss til kampen.

– Hva betyr det for kampen?

– Vi har humør og selvtillit og tro på at vi har noe å stille opp med i morgen (onsdag). Det er et godt utgangspunkt. Etter den opplevelsen i Glasgow vet vi at det er fryktelig tøft å slå ut Celtic. Men vi vet også at det er mulig, sier Ingebrigtsen.

Scoret fem

Han stiller trolig tilnærmet likt mannskap som i den første kampen på bortegress. Ingebrigtsen varsler et fornuftig Rosenborg, og kanskje også et forsiktig Celtic.

– Du ser at det gjelder for alle lag i E-cup-sammenheng: de spiller med langt mindre risiko enn de gjør i serien. I serien har du 30 kamper som avgjør, mens i morgen er det 90 eller 120 minutter. Da handler det om å gjøre ting med fornuft. Og vi tror at over 90 minutter – i hvert fall over 120 – så skal vi være sterkere enn dem, sier en optimistisk Rosenborg-trener.

Celtic rakk å smadre engelske Sunderland 5-0 i en treningskamp mellom de to RBK-møtene. Ingebrigtsen sier humoristisk at han ikke håper skottene viser tilsvarende effektivitet mot hans lag.

– Det var en voldsomt effektivitet, de hadde vel bare fem-seks målsjanser. Men jeg ble ikke skremt. Først og fremst ble vi ikke skremt av det vi opplevde selv der borte. Vi møter et meget, meget bra Celtic-lag, men er vi på vårt beste, er vi helt klart kapable til å slå dem.

