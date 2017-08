Helland kan bli klar til Celtic-kampen

Til VG hadde Helland uttalt at han ikke følte seg skarp nok og at han mest sannsynlig ikke kom til å spille onsdagens oppgjør. Ingebrigtsen har derimot et annet syn på saken.

– Pål har trent bra hele uken, og vi mener han er klar til å være med og bidra i morgen, sa Rosenborg-treneren på tirsdagens pressekonferanse.

Etter at Ingebrigtsen ble informert om Hellands uttalelser, forhørte han seg muntert til lagkaptein Mike Jensen:

– Han må vel ha sovet dårlig, da. Var han dårlig i firkanten i dag, Mike?

– Ja, svarte dansken.

– Han var elendig i firkanten i dag, videreformidlet Ingebrigtsen til NRKs reporter.

Helland måtte ut med en lyskeskade i første kamp mot Dundalk i midten av juli. RBK slo ut irene 3–2 sammenlagt. Trønderne spilte 0–0 mot Celtic i Glasgow.

RBK-sjefen håper også at stopperkjempen Tore Reginiussen blir klar i tide.

– Tore trente tøft og bra i dag. Han har kjørt gjennom en bra test, og så får vi se om han får en reaksjon på det, opplyste Ingebrigtsen.

Onsdag tar Rosenborg imot Celtic til et utsolgt Lerkendal.

