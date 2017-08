Haas vurderer karriereslutt

– Det kan godt være at dette var min siste kamp, sa tyskeren etter at Jan-Lennard Struff slo ham 6-3, 7-6 (7-4) i Kitzbühel tirsdag.

Haas har allerede besluttet at dette er hans siste år som proffspiller, men han vil ikke reise fra turnering til turnering bare for å tape hver gang.

– Nei, det er en fryktelig følelse, sa han.

Haas, som på toppen av karrieren var nummer to på ATP-rankingen, tok sin forrige (og kanskje siste) seier da han påførte Roger Federer et sjokktap i Stuttgart i juni.

Senere har Haas tapt sin første kamp i Halle, Wimbledon, Båstad, Hamburg og nå Kitzbühel.

– Jeg klarer ikke lenger å vise hva jeg kan, og det er skuffende. Jeg begynner å lure på om jeg burde ha sluttet tidligere, sa han.

Haas sa at han uansett tar en pause nå, men han har ikke gitt opp håpet om å få wildcard til US Open for å spille der en siste gang.

