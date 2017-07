Cubs ga forhatte Bartman mesterring

Bartman var i årevis forhatt blant Cubs-tilhengerne etter at han i 2003 hindret Moises Alou i å fange ballen ved gjerdet da klubben var snublende nær finale og sjansen til å ta sin første tittel siden 1908.

Cubs-tilhengeren prøvde å fange en lang poleball utenfor slagsektoren og dermed sikre seg en suvenir, slik baseballtilhengere flest drømmer om. Hendelsen ga ham noen tøffe år, men resulterte mandag i at han fikk en suvenir baseballfans ikke engang kan drømme om.

– Selv om jeg ikke føler meg verdig en slik ære, er jeg dypt rørt og oppriktig takknemlig. Jeg og min familie vil ta vare på denne gjennom generasjoner, sa Bartman etter seremonien.

Skjebnetungt

Den skjebnetunge kvelden i 2003 oppfattet han ikke at Alou hadde sjanse til å fange ballen. Hadde han greid det, ville slagmannen vært ute. I stedet strakte Bartman hansken over gjerdet og endret ballens bane så Alou ikke nådde den.

Cubs ledet 3-0 i nest siste omgang og var på vei mot finale, men etter Bartmans inngripen gikk alt galt. Motstanderen Florida Marlins scoret åtte poeng i omgangen, utlignet til 3-3 i best av sju kamper og ga seg ikke før laget både hadde slått ut Cubs og vunnet finalen.

Bartman fikk all skyld. Han måtte ha politibeskyttelse, hemmelig telefonnummer og hemmelig adresse for å unngå represalier. I årevis kunne han ikke vise seg på Wrigley Field. Men etter at Cubs i fjor omsider ble mester er alt tilgitt.

Tort og svie

Amerikanske lag som vinner titler gir alle spillerne og lederne som har bidratt, kostbare ringer som synlige bevis på det de har vært med på. Cubs-ledelsen delte ut mesterringene til sine finalehelter tidligere i år, men kom til at også Bartman skulle få en, for tort og svie.

– Vi håper dette avslutter et uheldig kapittel i vår lange kamp for en etterlengtet World Series-tittel, sa klubbeier Tom Ricketts etter å ha gitt Bartman en omvisning på stadion og overrakt ham ringen.

– Jeg håper at sagaen om det som hendte i 2003 omsider er over hva angår meg og min familie, sa en lettet og dypt takknemlig Bartman.

For øvrig er setet hans fra kampen for 14 år siden blitt til en turistattraksjon på Wrigley Field.

