Brattbakk ber Rosenborg ha is i magen

Rosenborg klarte 0-0 i Glasgow i første kamp av mesterligaens 3. kvalifiseringsrunde. Tidligere RBK- og Celtic-spiss Brattbakk, som nå jobber som pilot, er ringside på Lerkendal onsdag kveld.

– Jeg skal jobbe tirsdag og torsdag, men er på plass for å se kampen, ja, sier han til NTB.

46-åringen er spent på hva trønderne kan få til mot Brendan Rodgers' lag.

– Rosenborg skaffet seg et veldig bra utgangspunkt på bortebane. Det var gledelig. Nå slipper man å stresse med å «måtte» score tidlig på Lerkendal, poengterer han.

Kontringsoppskrift

Brattbakk mener det er en klar ulempe at RBK-stopper Tore Reginiussen trolig mister kampen med skade, men håper erstatterne takler jobben. Han maner til samme oppskrift som i Glasgow.

– Rosenborg må ha samme trygghet defensivt som i første kamp. De må bruke mulighetene de får til å gå framover, men de må være litt forsiktige. De må ta vare på kontringsmulighetene som kommer, sier han.

Brattbakk er klar på hvem han vil skal avansere, selv om vinnerlaget må gjennom nok en tøff dobbeltkamp for å nå gruppespillet i mesterligaen.

– Jeg har mange gode følelser for Celtic etter tiden der, men hjertet sier RBK i denne kampen. Det hadde vært artig med europacupspill på Lerkendal. Sjansen for spill i europaligaen vil være der selv med tap, men med seier er man jo sikret europaliga. Det ville vært fantastisk for Rosenborg, sier han.

Tror ikke Rodgers lever farlig

Den tidligere storscoreren tror ikke Celtic-manager Brendan Rodgers risikerer sparken ved tap.

– Rodgers vil nok få fortsette. Men ryker han ut både nå og neste sesong, da er han nok ferdig, sier trønderen og legger til:

– Men i Celtic krever man muligheten til spill i Europa, kanskje i enda større grad enn i Rosenborg. Celtic er en større klubb med større budsjett enn RBK.

Skottene fikk en opptur i lørdagens treningskamp mot engelsk motstand.

– Celtic var nok litt overrasket over at de ikke klarte å score mot Rosenborg sist, men de fikk seg en opptur mot Sunderland (5-0-seier) i helgen. Jeg tror mange faktorer kan spille inn på onsdag. Hodet mitt sier nok at Celtic klarer det, men det hadde vært fantastisk med Rosenborg-seier, sier 46-åringen.

Brattbakk ga seg på toppnivå i 2006. Foruten RBK og Celtic spilte han for Kolstad, Bodø/Glimt og FC København i løpet av sin lange spillerkarriere.

(©NTB)