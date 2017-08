BBC: City selger midtbanespiller til Galatasaray

Tidligere tirsdag ble det klart at eks-Bodø/Glimt-spiller Papa Alioune "Badou" Ndiaye går fra Osmanlispor til storklubben Galatasaray. Der får han selskap av brasilianske Fernando, ifølge normalt pålitelige BBC.

30-åringen kom til City fra Porto i 2014. Han har spilt 101 kamper for Manchester-klubben, men ble ikke tatt med i City-troppen til USA i sesongoppkjøringen. Dermed taler alt for at midtbanemannens dager hos de lyseblå er talte.

