Alexis Sánchez tilbake på Arsenal-trening

Chileneren var ikke med på turneen til Australia og Kina, og spilte heller ikke helgens oppkjøringsturnering på hjemmebane. Han fikk hvile ut etter deltakelsen i FIFAs kontinentcup i Russland.

Egentlig skulle 28-åringen vært tilbake på trening søndag, men han måtte utsette reisen til London på grunn av influensa, noe som igjen førte til spekulasjoner om hans motivasjon for å spille for Arsenal.

Sanchez har ett år igjen av kontrakten, og han har avslått manager Arsène Wengers tilbud om en ny avtale. Det har ført til interesse fra klubber som Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München og Juventus.

Spiller Sanchez for Arsenal en sesong til, og ikke signerer ny kontrakt, kan han fritt velge seg ny klubb til sommeren.

Nå er han iallfall tilbake på treningsfeltet. Noen timer at han på sosiale medier publiserte et bilde av seg selv og sine hunder ved siden av et privatfly, oppdaterte Sanchez med et bilde av seg selv løpende på treningsfeltet med teksten "tilbake på trening".

Wenger sa i helgen at han må sjekke chilenerens form før han bestemmer om Sanchez kan være med i supercupkampen mot Chelsea på Wembley søndag.

Arsenal innleder Premier League med kamp mot Leicester 11. august.

