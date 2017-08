Østerriksk EM-profil ødela korsbåndet

Duisburg-spilleren pådro seg skaden i kvartfinalen mot Spania, som Østerrike vant på straffespark etter 120 målløse minutter.

Østerrike har vært EMs aller største overraskelse og tok seg til kvartfinale som gruppevinner etter seirer mot Sveits og Island, uavgjort mot Frankrike.

Makas har levert avgjørende bidrag på veien, tross at hun har vært svært uheldig med skader. I åpningskampen mot Sveits ble hun truffet av en albue, spilte videre med bandasjert hode og la opp til vinnermålet før hun måtte ut før pause.

Hele tre av torsdagens EM-semifinalister har for øvrig møtt Norge på veien dit. Østerrike ble nummer to bak Norge i kvalifiseringen, mens Nederland og Danmark var to av lagene som sendte Norge mål- og poengløs hjem fra gruppespillet.

