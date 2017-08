Ørn om Kristoffs sykkelframtid: – Utsatt i tre uker

– Jeg gleder meg til neste år. Det blir bra, sa Kristoff til VG i slutten av juli, men uten å ville kommentere noe rundt hvilket lag han skal kjøre for. VG erfarte derimot at Kristoff hadde skrevet under på en intensjonsavtale med UAE.

Ryttere og lag har ikke lov til å offentliggjøre nye avtaler før 1. august, noe som har gjort tirsdag til en aktuell dato for avsløring av Alexander Kristoffs framtid. Det kommer imidlertid ikke noen nyhet nå.

– Det er en utsettelse på tre-fire uker, sier Stein Ørn, Kristoffs trener og stefar, til NTB.

– Hva skyldes utsettelsen?

– Det er en utsettelse. Jeg kan ikke si noe mer enn det, svarer han.

Ordknapp Ørn

– Har det skjedd noe de siste dagene som har utløst utsettelsen? Har Alexander bestemt seg for noe annet?

– Jeg kan ikke si noe mer enn det jeg har sagt. Fra 1. august er det lov til å offentliggjøre det (overganger), men lagene har i og for seg mulighet til å offentliggjøre ting når de vil etter det, poengterer han.

Ting tyder likevel på at valget faller på United Arab Emirates-laget (UAE). Blant annet erfarer NRK tirsdag at Sven Erik Bystrøm, Kristoffs lagkamerat i Katusha, er blitt enig med UAE om en toårskontrakt. Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han "kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart".

- Mørkøv-exit

Danske Ekstra Bladet melder samtidig at Kristoff-hjelper Michael Mørkøv, også han i Katusha, blir med på lasset til UAE.

Kristoff har vært Katusha-rytter siden overgangen fra BMC i 2012, men Stavanger-syklisten har i lang tid blitt koblet vekk fra sitt nåværende lag.

Kristoff har tatt flere prestisjetunge seirer i Katusha-trøyen. "Storhaug-ekspressen" har vunnet klassikere som Milano-Sanremo og Flandern rundt, og kan også vise til to etappeseirer i Tour de France. I årets utgave av det prestisjetunge treukersrittet hadde 30-åringen stang ut, og tonen mellom ham og Katusha-ledelsen virket tidvis anspent underveis og på forhånd. Kristoff fikk for eksempel ikke med seg nevnte Mørkøv, nordmannens faste spurtopptrekker, med på laget til Frankrike.

