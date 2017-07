United straffes for brudd på antidopingreglene i europaligafinalen

Det skriver TV 2, som viser til en pressemelding fra UEFA mandag.

United, som slo Ajax 2-0 i europaligafinalen i mai, må betale boten på rundt 93.000 kroner fordi utvalgte spillere ikke kom raskt nok til dopingkontroll etter kampslutt.

Samtidig straffes både Daley Blind og Phil Jones individuelt. Jones må stå over to kamper i Europa og får i tillegg en bot på 46.000 kroner. Han skal ha kommet med fornærmende kommentarer mot en dopingkontrollør, i tillegg til at han skal ha vist mangel på respekt for dopingkontrollprosedyren, skriver TV 2. Blind bøtelegges for ikke å ha møtt til dopingkontroll så raskt som mulig.

United sikret seg en billett til kommende sesongs mesterliga gjennom å vinne europaligaen. Det ble kun 6.-plass i Premier League i 2016/2017.

