Salihamidzic ny sportsdirektør i Bayern

Klubben tok seg god tid med å finne etterfølgeren til Matthias Sammer, som måtte trekke seg av helsemessige årsaker. Til slutt var valget enkelt, ifølge president Uli Hoeness og styreleder Karl-Heinz Rummenigge.

– Med "Brazzo" har vi ansatt en person vi kjenner svært godt, og som kjenner Bayern fra innsiden. Vi er sikker på at dette er mannen vi har lett etter, sa lederduoen under mandagens presentasjon.

Størrelser som Philipp Lahm og Max Eberl takket nei til den utsatte jobben, men Salihamidzic var ikke i tvil.

– Da jeg fikk spørsmålet, var det umiddelbart klart for meg at dette må jeg gjøre. Vi har en av verdens beste spillerstaller og en av verdens beste trenere. Først og fremst vil jeg prøve å være der for spillerne, sa bosnieren.

– Dette er den siste brikken i puslespillet, sa Rummenigge.

Salihamidzic spilte i perioden 1998 til 2007 for Bayern München. Han er den utlendingen med flest seriekamper for klubben (234). Han vant mesterligaen, seks seriemesterskap og fire cuptitler med Bayern. Siden årsskiftet har han vært tilbake i klubben i en ambassadørrolle.

