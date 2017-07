Nesten jubelstart for Håvard Nielsen

Gustav Valsvik og hans Eintracht Braunschweig holdt så vidt unna for hjemmelaget og greide 2-2 etter en dramatisk avslutning der laget måtte spille i undertall etter at Quirin Moll ble utvist.

Foran 25.492 tilskuere fikk Fortuna en kjempestart da Niko Giesselmann slo to tunneler etter hverandre og serverte Marcel Sobottka, som gjorde 1-0 før det var spilt ti minutter.

Gjestene slo tilbake. Valsvik hadde en farlig avslutning som gikk rett over mål før Joseph Baffo utlignet i det 35. minutt.

Et kvarter ut i annen omgang sendte innbytter Christoffer Nyman gjestene fra Braunschweig i ledelse, og da ble Nielsen kastet inn fra benken for å bidra til opphentingen.

I stedet var det Valsvik som holdt på å score, men keeper Michael Rensing reddet så vidt hans farlige nikk.

Ti minutter før slutt var det hjemmelagets tur igjen. Nielsen og Lukas Schmitz sto for forarbeidet i et flott angrep som endte med at Florian Neuhaus utlignet til 2-2.

Rett etter fikk Moll sitt annet gule kort og måtte gå av banen. Fortuna Düsseldorf presset på for et vinnermål, men fikk det ikke. Nærmest var Nielsen med et frispark gjennom muren i det 86. minutt. Jasmin Fejciz greide med nød og neppe å nå ballen i hjørnet.

