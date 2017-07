Matic gjenforent med Mourinho

Overgangssummen skal ifølge britiske medier være omkring 40 millioner pund (415 millioner kroner).

Det er annen gang Mourinho har hentet den 28-årige midtbanespilleren til en av sine klubber. Han hentet ham tilbake til Chelsea i 2014 etter tre suksessrike sesonger i Benfica.

– Nemanja er en Manchester United-spiller og en José Mourinho-spiller. Han representerer alt vi ønsker oss i en spiller: Lojalitet, stabilitet, ambisjon og lagånd, sier Mourinho til klubbens nettsted.

Nummer 31

– Jeg vil takke ham for hans ønske om å komme til oss, for uten det ville det vært umulig å hente ham. Jeg er sikker på at våre spillere og tilhengere kommer til å elske ham.

Mourinho bekrefter at Matic får drakt nummer 31. I helgen dukket et bilde av Matic i United-treningstøy og nummer 31 opp på sosiale medier, noe som satte fart i allerede hete overgangsspekulasjoner.

– Jeg er henrykt over å ha sluttet meg til Manchester United. Å samarbeide med José Mourinho igjen var en mulighet jeg ikke kunne avslå, sier spilleren selv.

Kan ikke vente

– Jeg likte min tid i Chelsea og vil takke klubben og tilhengerne for deres støtte, men jeg kan ikke vente med å møte mine nye lagkamerater og begynne å trene med dem.

Matic har signert en treårskontrakt med Manchester United, med opsjon på et fjerde år.

Ryktene har gått om en overgang for Matic siden han ble hjemme fra Premier League-mesterens Asia-tur tidligere i måneden.

