Johaug-advokat: – CAS har bedt om utsettelse

I juni møtte Johaug til høring i hovedkvarteret til CAS i Sveits. Det måtte hun fordi Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke skistjernens utestengelse på 13 måneder. FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.

En måned senere fikk Johaug og teamet rundt henne beskjed om at en CAS-avgjørelse ikke ville komme før i starten av august. Nå ligger det an til at hun må vente ytterligere noen uker.

– Slik jeg forstår det har CAS meddelt at de har bedt om en fristutsettelse til 18. august, opplyser Johaugs advokat, Christian B. Hjort, til Aftenposten.

Hva det har å si for utfallet, vil ikke Hjort spekulere i.

– Det må vi bare forholde oss til, sier han.

Johaug avga 16. september i fjor en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem (Trofodermin). Hun er dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Under høringen i CAS 6. juni var FIS' representanter først ute med å ta ordet. Deretter var det Johaugs advokater som snakket. Til slutt ble skistjernen selv spurt ut, før hun gikk ut og svarte på alle spørsmålene fra de norske journalistene.

– Først og fremst er jeg glad jeg er ferdig med dette nå. Det var tøft å repetere alt igjen der inne, men samtidig ble det en fin opplevelse. Atmosfæren var god. Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.

