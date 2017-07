Innviet ny arena med dramatisk seier

Nesten 10.000 tilskuere på en utsolgt stadion fikk se en svært dramatisk kamp med to utvisninger og tre scoringer. Det endte med hjemmeseier og Silkeborgs første poeng for sesongen.

Det var spilt bare sju minutter på det splitter nye kunstgresset før Gustaf Nilsson scoret det første målet på Jysk Park. Han ble spilt gjennom og sendte Silkeborg i ledelse, til enorm jubel.

Ti minutter senere utlignet gjestene fra Aarhus ved Morten "Duncan" Rasmussen, men oppgaven ble vanskeligere for AGF da Dino Mikanovic allerede etter 25 minutter pådro seg sitt annet gule kort og ble utvist.

Silkeborg presset på for å utnytte overtallet, og innbytter Marc Rochester Sørensen ble helt i det 62. minutt, to minutter etter at han kom inn fra benken.

En annen innbytter, Ibrahim Moro, sørget for ny spenning da han skaffet seg to gule kort på tre minutter, og dermed var det ti mot ti det siste kvarteret. AGF-spiller Martin Spelmann trodde han utlignet i sluttminuttene, men målet ble annullert for offside.

Med seieren klatret Silkeborg vekk fra sisteplassen på tabellen etter tre runder og overlot den til Randers.

