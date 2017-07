Grøvdal støtter Jakob Ingebrigtsens VM-deltakelse

Det manglet ikke på advarsler da Grøvdal, akkurat fylt 17 år, dro til VM i Osaka for å løpe 3000 meter hinder, kun knappe to måneder etter at hun ble junioreuropamester og satte norsk rekord på distansen.

Ti år senere har det vært skrevet mange saker om 16-åringen Jakob Ingebrigtsens VM-deltakelse. Han er like gammel som Grøvdal var da hun debuterte, bare at han ikke fyller 17 år før en måned etter mesterskapet i London.

Ingebrigtsen har i år tatt den internasjonale scenen med storm. 16-åringen har satt flere juniorrekorder, og nylig løp han godt under VM-kravet i debuten på 3000 meter hinder. Det ga unggutten plass i den norske VM-troppen.

– Brutalt

– Jeg støtter det veldig. Jeg løp hinder da jeg var 17 år, og jeg husker at det var veldig diskusjon i mediene om jeg var for ung og at man ikke kunne sende en så ung utøver. Men han vet at han ikke har noe press med å dra dit nå. Han har gjort det han skal på juniornivå. Det kan bli brutalt, men så får han jo den erfaringen. Jeg er veldig glad for min del at jeg fikk den erfaringen tidlig. For det har jeg tjent på etterpå, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til NTB.

– Selv om jeg husker at det var veldig brutalt der og da, å skulle løpe et VM da jeg var 17 år, ser man hvor lista ligger. Jeg tror egentlig det bare er en stor motivasjon for unge utøvere å få være med, fortsetter hun.

Jakob Ingebrigtsen vant suverent to gull under U20-EM. Sandnes-gutten kunne fort å ha stått igjen med en gulltrippel om det ikke hadde vært for et fall under finalen på 1500-meteren.

Trygghet med London

– Det er et generasjonsskifte i norsk friidrett, og det er veldig mange som har gjort det bra på U20 og U23, så det er klart det er et nytt steg for de fleste å ta steget opp til senior. Det er ikke sånn at du kan komme til VM og tro at det går like enkelt, men man må gjennom det, sier Grøvdal.

Den nå 27 år gamle Tjalve-løperen mener også det er en trygghet å skulle debuterte på europeisk jord, og ikke i en annen verdensdel.

– Nå er det i London bare. Husk at da jeg løp VM, var det i Osaka i Japan. Jeg dro dit som 17-åring uten mamma og pappa, så det var litt verre. Nå er det bare i London. Og han kan ha med Gjert (far og trener), så det tror jeg går veldig fint.

Grøvdal skal selv løpe både 1500 meter og 5000 meter under mesterskapet i London. Mesterskapet arrangeres fra 4. til 13. august.

