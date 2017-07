Foreslår fortsatt utelukkelse av Russlands friidrettsforbund

Andersen leder arbeidsgruppen som følger opp kravene som er stilt til russerne og som må oppfylles før Russlands friidrettsforbund kan tas inn i varmen igjen. Under mandagens IAAF-styremøte avga han en ny statusrapport.

Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015.

19 russere får delta i London-VM, men det er som uavhengige utøvere og etter at de har oppfylt en rekke krav.

Ikke i mål

Det er seks hovedkrav til russerne, og flere av dem er helt eller delvis oppfylt, men fortsatt gjenstår en del arbeid.

– Arbeidsgruppen mener at det er gjort betydelig framgang mot å innfri flere av betingelsene rådet har satt, men de er ennå ikke fullt ut innfridd, og flere viktige steg gjenstår, heter det i konklusjonen.

– Av den grunn anbefaler vi enstemmig at Russlands friidrettsforbund fortsatt suspenderes inntil alle betingelsene er innfridd.

Arbeidsgruppen sier seg villig til å fortsette sitt arbeid fram til dette skjer.

Eget TV-selskap

Ved siden av å høre og diskutere Andersens rapport godkjente IAAF-styret blant annet en avtale mellom IAAF og ITN Productions om opprettelse av et TV- og medieselskap som fra neste år skal stå for produksjon av TV-bilder fra stevner, og også for nyhetsproduksjon.

Rådet ble også informert om valgene til utøverkommisjonen, der alle deltakere i London-VM er stemmeberettiget. Det er 15 kandidater til seks plasser i kommisjonen. Ingen av dem er norske.

– Dagens møte handlet om å styrke rettighetene til dem vi er valgt for å tjene, og om bedre å kunne promotere friidretten overfor idrettsfans, sa IAAF-president Sebastian Coe i en uttalelse.

(©NTB)