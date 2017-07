Tutta på 39.-plass da Mi-hyang vant

Tutta gikk den avsluttende runden i Irvine på par (72-runde). Tre birdies, en bogey og en dobbeltbogey på sisterunden sørget for at 36-åringen klatret opp én plass på listen etter lørdagens tredjerunde. En delt 39.-plass er imidlertid ikke mye å skrive hjem om for veteranen.

Sørkoreanske Lee Mi-hyang vant på seks under par, like foran landskvinnen Hur Mi-jung og australske Karrie Webb. De to sistnevnte delte annenplassen.

– Det var en overraskende seier. Jeg brukte mye tid på å putte bra i vinden, sa Mi-hyang etter å ha sikret karrierens andre LPGA-tittel.

LPGA-spillerne brukte Scottish Open som oppkjøring til de viktige oppgavene som venter i ukene som kommer. Neste helg er det klart for sesongens siste majorturnering, British Open, og midt i august går årets Solheim Cup av stabelen i den amerikanske delstaten Iowa.

Marianne Skarpnord deltok også i Scottish Open, men klarte akkurat ikke cuten i turneringen.

(©NTB)