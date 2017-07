Mourinho håper på Matic, nekter å selge Fellaini

Søndag var britisk sportspresse full av spekulasjoner om hvorvidt den serbiske midtbanemannen drar fra London-klubben for å gjenforenes med Mourinho i United. Flere aviser skriver at Matic signerer i løpet av kort tid, men Mourinho vil verken avkrefte eller bekrefte overgangen.

– Jeg venter på nyheter. Jeg vet at spilleren ønsker det (en overgang) veldig, veldig mye, og da er sjansen større for at det går. Så jeg tror vi har en sjanse. Men i fotball skjer alt mulig. Jeg vil ikke si mer om det, sa Mourinho etter søndagens 3-0-seier over Vålerenga i Oslo.

Bilder av Matic i United-treningstøy dukket opp i sosiale medier søndag og ble raskt spredt rundt om. Klubben kan ikke bekrefte at bildet, der Matic har en t-skjorte med nummer 31 på, er ekte.

– Jeg vet ikke. 31 er en ledig drakt, sa Mourinho, før han fikk spørsmål om hvorvidt Matic hadde vært på Uniteds treningsfelt.

– Jeg vet ikke, for jeg var ikke der.

Ryktene i Fotball-Europa sier også at Marouane Fellaini er på vei bort fra United, og at tyrkiske Galatasaray skal ha lagt inn et bud på belgieren. Etter VIF-kampen avviste Mourinho overgangen blankt.

– Det er lettere for dem (Galatasaray) å få meg enn Marouane. De har ingen sjanse. Han er for viktig for meg, sa United-sjefen.

Tidligere i sommer har han forsterket stallen med Romelu Lukaku og Victor Lindelöf. Trolig kommer det ytterligere ett eller flere store navn inn portene på Old Trafford før overgangsvinduet lukkes.

(©NTB)