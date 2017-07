Conte: – Jeg mister et par kilo under hver kamp

Italieneren er kjent for å vise mye lidenskap og gestikulering når han leder et lag i jakten på seier. Conte sitter så å si aldri på trenerbenken, og han holder seg som regel konstant i bevegelse innenfor den tekniske sonen.

Slikt koster krefter. 47-åringen innrømmer at han føler seg «helt nedbrutt» etter hver kamp.

– Jeg tror jeg mister to-tre kilo under hver kamp. Jeg forsøker å overfør all min lidenskap til jobben min. Jeg forstår at det i framtiden blir veldig vanskelig å holde på slik på sidelinjen. Du må ha mye styrke. I framtiden må jeg kanskje prøve å holde meg rolig, sier Conte.

Chelsea vant Premier League under Contes ledelse forrige sesong.

