City herjet med Tottenham

Pep Guardiolas mannskap kom til oppgjøret med en solid dose selvtillit etter 4-1-seieren over Real Madrid. De lyseblå fortsatte i samme stil mot ligarivalen fra London.

John Stones tok City i tet med et vakkert hodestøt etter ti minutters spill på hjemmebanen til NFL-klubben Tennessee Titans. Manchester-laget hadde en rekke sjanser til å doble ledelsen, men 2-0-målet kom ikke før i det 72. minutt. Raheem Sterling kom da alene med keeper Michel Vorm og trillet ballen kontrollert i nettmaskene.

På overtid la Brahim Diaz på til 3-0 fra kort hold.

Det var en fortjent seier for City. Tottenham hadde noen sjanser i kampen, men Guardiolas lag var klart giftigst. Sergio Agüero kom innpå etter en time og i løpet av kort tid hadde han to treff i stolpen.

– Resultatet og prestasjonen var bra. Dette er selvsagt en treningskamp, og det vil bli noe helt annet når vi møtes i Premier League. Jeg er veldig fornøyd med måten vi har spilt på i våre to siste kamper mot Real Madrid og Tottenham. Ingen skader heller, så nå kan vi reise hjem for å hvile og forbedre oss, sa Guardiola etter kampen.

Kyle Walker spilte for øvrig fra start mot gamleklubben. Høyrebacken ble i sommer kjøpt av City for en sum som til slutt kan ende på hele 50 millioner pund. Det tilsvarer over en halv milliard kroner.

Manchester City spiller sin siste oppkjøringskamp før seriestart mot West Ham i Reykjavik neste uke, mens Tottenham skal bryne seg på Juventus på Wembley 5. august.

(©NTB)