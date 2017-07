Christiansen strålende fornøyd med femteplass

20-åringen fra Lillestrøm var dermed et lite stykke bak sin egen norske rekord på 14.53,77 fra mars i fjor, men han var likevel strålende fornøyd.

– Jeg er fornøyd med plasseringen, og dette er jo min nest beste 1500 meter. Jeg var nok litt passiv til å begynne med, men jeg klarte å bygge løpet mitt og hadde en god avslutning, sa Henrik Christiansen til NTB etter 1500-meteren.

Gullet gikk til italienske Gregorio Paltrinieri med den sterke tiden 14.35,85. Mikhailo Romantsjuk fra Ukraina ble nummer to, mens bronsen gikk til australske Mack Horton.

Litt for forsiktig

– Målet for Henrik er å holde takene litt bedre. Da får han det litt lettere til å begynne med, så gjelder det å holde fokus de siste 500 meterne, sa landslagssjef Petter Løvberg til NRK før løpet.

Christiansen hadde en litt mer forsiktig åpning enn i forsøket lørdag da han svømte til 14.57,41. Ved 700 meter søndag var han rundt sekundet bak sin norske rekord. Etter 1000 var han 4/10 sekunder bak rekorden. Det skulle vise seg at åpningen ble litt for forsiktig,

– Det er jo litt kjipt at jeg ikke klarer å gå under rekorden da, men jeg føler jeg har gjort et godt VM med personlig rekord på 800 meter. Det har vært et tøft mesterskap og nå kjenner jeg at det begynner å ta på, sa Christiansen.

Sterk avslutning

Den norske 20-åringen leverte en av sine sterkeste avslutninger på distansen og det var bare Romantsjuk som var raskere mot slutten.

– Han klarte å holde løpsplanen etter en litt forsiktig åpning, men var jeg var nok litt bekymret da han over 30,6 på en lengde mot slutten. Han avsluttet derimot med 57,3 på de siste 100 meterne. Hvor han fikk de kreftene fra, det skjønner ikke jeg, sa Løvberg til NTB.

Det er derimot lite tid til hvile for Christiansen. Onsdag og torsdag i neste uke er det verdenscupstevne i Moskva, mens neste helg er det et nytt stevne i Berlin. Etter konkurranser i Eindhoven 11. og 12. august vil han først ta en liten ferie.

Også Markus Lie skal delta i de tre verdenscupstevnene.

