Alves' beskjed til Neymar: – Vær modig og kom til PSG

Veteranbacken var lagkamerat med Neymar i Barcelona mellom 2013 og 2016.

– Jeg har ingenting med hans avgjørelse å gjøre, men jeg håper det skjer. Det er en veldig viktig avgjørelse for ham. Han er en av mine aller beste venner, så jeg håper han kommer. Jeg ønsker alltid å ha vennene mine i nærheten, sa Alves etter at han ble matchvinner for PSG i 2-1-seiren over Monaco i den franske supercupen lørdag kveld.

Ryktebørsen har den siste tiden gått varm over en mulig Neymar-overgang. Før helgen rapporterte den franske radiostasjonen RMC at storstjernen skal ha blitt enig med PSG om de personlige betingelsene.

– Må være modig

Barcelona har uttalt at Neymar kun selges hvis PSG punger ut utkjøpsklausulen på hele 222 millioner euro. Det tilsvarer over 2 milliarder kroner.

Alves mener Neymar må tenke på seg selv, slik han selv gjorde da han forlot Barcelona i fjor sommer og deretter Juventus etter bare én sesong.

– Du må være egoistisk. Klubbene bryr seg ikke om deg i det øyeblikk du ikke leverer resultater, og det er jeg et eksempel på. Jeg har fortalt ham én ting, og det er at han må være modig. Fotballverdenen er til for de modige.

Mange brasilianere

34-åringen understreker at han ikke har prøvd å overtale Neymar til å komme til PSG når han har snakket med ham.

– Jeg håper han kommer, men jeg tar ikke avgjørelser for ham, sier Alves.

Blir overgangen til Neymar en realitet, vil han bli del av en stor gruppe brasilianere i Paris Saint-Germain. I tillegg til Alves spiller også Lucas Moura, Thiago Silva og Marquinhos for den franske hovedstadsklubben.

