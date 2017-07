Perisic matchvinner mot Chelsea

Kroaten har i sommer vært sterkt koblet til Manchester United. Han skal selv like tanken på en overgang til Old Trafford, men Inter har hittil avvist alle bud fra den engelske storklubben.

Lørdag viste han fram sine kvaliteter da han ordnet 2-0-målet i det 53. minutt. Etter en vakker kontring ble Perisics spilt gjennom på venstrekanten og fyrte av et lavt skudd fra skrått hold. Ballen gikk forbi Chelsea-keeper Thibaut Courtois og endte i lengste hjørne.

Chelsea var det beste laget i første omgang, men den regjerende Premier League-mesteren måtte se dommeren gi Inter en svært billig straffe rett før pause. Han mente César Azpilicueta ga Stevan Jovetic en dytt da montenegrineren falt over ende.

Courtois reddet straffeforsøket, men Jovetic lot seg ikke be to ganger da han fikk en ny sjanse på returballen.

På 2-0 hadde Inter flere sjanser til å øke ledelsen ytterligere, og italienerne var særlig farlige på kontringer. Et merkverdig selvmål fra Geoffrey Kondogbia skapte spenning kvarteret før slutt. Fra 40 meter prøvde midtbanespilleren seg på et tilbakespill, men ballen fikk en uheldig sprett og gikk i en bue over egen keeper.

Chelsea satte inn et ordentlig hardkjør i sluttminuttene, men Inter holdt unna.

Etter å ha vunnet sine to første treningskamper i sommer, står Chelsea nå med to strake tap. London-laget røk nylig 2-3 for Bayern München.

