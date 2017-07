Overlevende fra flystyrt gjør comeback mot Barcelona

Det skjer på selveste Camp Nou når brasilianske Chapecoense møter Barcelona til vennskapskamp 7. august.

– Alans comeback markerer et viktig skritt i hans kamp for å komme seg videre og et viktig skritt for klubbens gjenoppbygging, skriver Chapecoense i en uttalelse.

Klubben skriver videre at det ikke er tilfeldig at Ruschel gjør sin tilbakekomst i Barcelonas mektige storstue.

– Når man tar kampens viktighet og størrelse i betraktning, så var denne kampen den ideelle muligheten for et comeback, mener Chapecoense.

Totalt 71 mennesker mistet livet i flystyrten i november i fjor. Ulykken skjedde nær den colombianske storbyen Medellin. Blant ofrene var 19 spillere fra Chapecoense. Klubben mistet også en stor del av sitt støtteapparat.

Chapecoense var på vei til Copa Sudamericana-finalen i Colombia da flyet styrtet.

Seks personer overlevde, deriblant Ruschel og hans to lagkamerater Neto og Jakson Follmann. Sistnevnte måtte amputere deler av det høyre beinet som følge av ulykken.

Ruschel lå to uker på sykehus etter en operasjon i ryggen.

Barcelona var raskt ute med å invitere Chapecoense til Camp Nou etter dødsstyrten. Det spanske storlaget uttrykte et ønske om å støtte brasilianerne i gjenoppbyggingen av klubben.

