Huseklepp klar for Åsane

Det bekrefter Åsane på eget nettsted lørdag. BT meldte om avtalen tidligere lørdag.

Tidligere i uken var det også snakk om at veteranen kunne returnere til Brann, men nå er det altså klart at han skal spille på nivå to. Avtalen løper ut inneværende sesong.

– Da muligheten for å hente en spiller som Erik Huseklepp åpnet seg opp, var det sterkt ønskelig å få til en avtale, skriver Åsane.

Huseklepp gikk fra Brann til Haugesund etter forrige sesong. 32-åringen har spilt 15 kamper for Haugesund i eliteserien denne sesongen, men scoret bare ett mål.

Det er Mons Ivar Mjelde som er trener for Åsane. Han har tidligere trent Huseklepp i Brann. Laget holder 11.-plassen og møter Arendal borte søndag. Huseklepp kan derimot få sin debut for Åsane hjemme mot Ranheim neste helg.

(©NTB)