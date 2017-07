Grossmüller bekreftet som Sandefjord-spiller

Det bekrefter Sandefjord på eget nettsted lørdag. Overgangen har ligget i kortene de siste ukene.

– 34-åringen med fortid i toppklubber som Schalke og Lecce er hentet inn for å styrke laget og troppen før høstsesongen, skriver Sandefjord.

34-åringen rekker trolig bortekampen mot Stabæk 6. august.

– Vi har fått landet en klassespiller, som i utgangspunktet holder et høyere nivå enn alle spillerne selv i Rosenborg. Dermed er det ikke sagt at han leverer fra dag én i et annet land, langt vekk fra hjemlandet, sa Sandefjord-hjelper Terje Liverød om Grossmüller til NTB nylig.

