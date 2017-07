Bodø/Glimt med jerngrep om tabelltoppen

– En av våre bedre bortekamper i år. Kjempefornøyd med matchen og tre poeng. Vi rodde det greit i land på slutten, sa Bodø/Glimt-trener Aasmund Bjørkan til Eurosport.

– Fortsatt lenge igjen, men hver trepoenger tar oss et steg nærmere målet.

Glimt har ikke tapt siden 4. juni. Da vant Ranheim 2-1. Lørdag ble det ettmålsseier borte mot Mjøndalen. Bodøværingene har ni poeng ned til Start på annenplass, men sørlendingene har en kamp til gode. Likevel ser det svært lovende ut for Glimt med tanke på opprykk.

Tomålsledelse

Ulrik Saltnes ordnet 1-0 til Glimt etter elleve minutter mot bruntrøyene. Jens Petter Hauge mottok ballen inne i MIF-boksen, sendte den videre til Saltnes, og sistnevnte var sikker foran kassen. Det var hans sjuende seriemål denne sesongen.

Kristian Fardal Opseth, seriens toppscorer, ville ikke være dårligere enn Saltnes. Han doblet ledelsen etter 34 minutters spill. Veteranen Trond Olsen slo inn fra venstre, og Opseth satte ballen sikkert i mål fra kloss hold.

Opseth har 12 mål på 17 kamper for Glimt så langt.

- Et godt lag

Mjøndalen maktet ikke å snu kampen etter hvilen, tross flere gode sjanser. Det ble med Ousseynou Boyes fine redusering et par minutter før slutt. Dermed fikk Glimt tre poeng med i sekken hjem til Bodø. MIF blir værende på 7.-plass. Laget har 22 poeng så langt, 17 poeng færre enn Glimt på tabelltoppen.

– Vi scoret for seint. Det var en veldig dårlig 1. omgang fra vår side. Kampen var mer eller mindre over da Glimt fikk 2-0. Vi var bedre i 2. omgang, men Glimt er et godt lag. De straffet oss knallhardt med to fine scoringer i dag, sa MIF-trener Vegard Hansen etter kampslutt.

