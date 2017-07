Østberg tapte terreng i Finland

Den mest rutinerte av dem, Jari Matti Latvala, leder etter at 17 fartsprøver er unnagjort. Han er 7,8 sekunder foran Esapekka Lappi, som ledet etter fredagens etappe. Juho Hänninen følger på tredjeplass, men han er distansert med nesten ett minutt. Alle tre ratter en Toyota Gazoo.

På fjerdeplassen følger Teemu Suninen et par sekunder bak den siste pallplassen.

Mads Østberg var nummer seks etter fredagens prøver, men han tapte hele tiden litt lit teten før uhellet var ute på den 16. prøven. En tur i grøften kostet han over tre minutter, og dermed falt han ned til 11.-plassen. Han har litt over to minutter fram til åttendeplassen.

– Jeg gjorde en feil tidlig på prøven, og vi havnet i grøften. Bilen fikk omfattende skader. Mulighetene for et godt resultat er ute, men vi får reparere bilen og gjøre gode prøver resten av rallyet, sa Østberg.

Ole Christian Veiby, som vant den forrige VM-runden av WRC2, lå lenge på 12.-plassen totalt, men etter den 15. prøven kjørte han ut.

Rally Finland fortsetter med flere prøver senere lørdag.

