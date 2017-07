RBK – Celtic: Kamp mot klokka for Griffiths

Han var utelukket i 0-0-kampen i Glasgow onsdag, men også småskadd. Spisskollega Moussa Dembélé er ute i seks-sju uker.

Griffiths' leggeskade skaper hodebry for Rodgers. Laget hans skapte ytterst lite i hjemmekampen.

– Vi må bare vente hvordan han takler treningen denne helgen. Det er ikke noe annet å gjøre. Han jobber dag og natt med vårt medisinske støtteapparat.

Det samme gjelder for Erik Sviatschenko. Dansken er også usikker til denne kampen.

– Vi manglet våre to toppspisser (Griffiths og Dembélé) og den beste midtstopperen (Dedryck Boyata).

Reservepreget

Celtic møter Sunderland i treningskamp lørdag. – Det blir en miks, sier Rodgers om laget.

– Et par av dem som spilte mot Rosenborg vil være med. Det samme gjelder for noen virkelig unge gutter, men den viktigste kampen for oss er selvfølgelig den som kommer onsdag.

Slår Celtic ut RBK, venter omspill i dobbeltkamp om en plass i mesterligaens gruppespill.

– Jeg tror det blir en mer åpen kamp der borte (Trondheim), og det er press på dem (RBK), sier Rodgers.

