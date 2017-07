Kulturministeren lover å oppgradere Granåsen om VM-søknaden vinner fram

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal 17. mai neste år bestemte seg for om 2023-VM skal gå i slovenske Planica eller i Trondheim.

– Vi kan ikke ha nasjonalanlegg over hele landet, men det er ønske fra regjeringens side om å gi Granåsen en helt spesiell posisjon. Så derfor får dere 180 millioner hvis dere får VM, sa Helleland, ifølge Adresseavisen, da hun fredag besøkte Granåsen.

Summen er noe mindre enn de 200 millionene det opprinnelig ble søkt om.

– Selv om vi har en statsminister fra Bergen, skjønner til og med hun at verdens beste skiregion er Trøndelag. Så vi er bare nødt til å utvikle kompetansen og skimiljøet som er her hvis Norge fortsatt skal hevde seg som en verdensledende skinasjon. Vi har et veldig bra skianlegg i Granåsen, og sammen med idrettsglade trøndere skal vi skape en idrettsfest som hele Norge skal delta i, og som aldri blir glemt, sa kulturministeren.

Trondheim søkte også om å få ski-VM i 2021, men trønderne fikk bare 4 av 17 stemmer da de tapte for tyske Oberstdorf under avstemningen i fjor sommer.

