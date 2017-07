Harmeet Singh til Kalmar

Det skriver den svenske avisen Barometern.

26-åringen kom til polske Lech Poznan i mars, men skal nå redde Kalmar fra nedrykk. Den svenske klubben ligger på 14.-plass i Allsvenskan med 11 poeng.

– Vi er kjempeglade for å knytte til oss en så etablert spiller. Vi har skrevet en avtale på 1,5 år i Kalmar, sa Thomas Andersson Borstam, sportssjef i Kalmar, på en pressekonferanse fredag.

Singh selv er godt fornøyd med å komme til den svenske klubben.

– Det kjennes bra. Det ser ut som et bra lag med masse gode fotballspillere og trivelige gutter på laget. Det har vært et godt førsteinntrykk, sa 26-åringen og la til at hverdagen i polske Poznan etter hvert ble tung.

– Det har vært tungt, men det var mye tyngre utenfor banen. Det hadde litt å gjøre med hvor jeg bodde og hva vi er vant med i Skandinavia. Utenfor banen var det som å komme tilbake i tid.

Nordmannen la til at han de siste ukene har trent med Vålerenga for å holde formen ved like.

(©NTB)