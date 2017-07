Gresk spiss til Aalesund

Det bekrefter tangotrøyene på eget nettsted fredag. Den greske nyervervelsen ses på som en ren erstatter for Lars Veldwijk, spissen som nylig gikk til Groningen. Begge er høyreiste spisstyper. Papazoglou ses på som et naturlig oppspillspunkt for Aalesund.

– Papazoglou er en spisstype som vi har lett etter. Han vil utfylle vår spillerstall på en utmerket måte, også i form av erfaring. Han har erfaring fra spill i Hellas, Belgia og Nederland, og han har i tillegg landskamper for Hellas. Vi skal jobbe hardt for å få ut det som bor i ham så raskt som mulig, og han kommer til å bli viktig for oss i jakten på en god AaFK-høst, sier trener Trond Fredriksen til aafk.no.

Det siste året har 29-åringen vært på lån hos nederlandske Roda. Der har det kun blitt fem kamper fra start.

Papazoglou har også en fortid i klubber som PAOK, OFI og Aris.

