Forlán om Sandefjord-spill: Norge er et vakkert land som jeg kunne tenke meg å bo og spille i

Den tidligere Manchester United- og Atletico Madrid-spissens mulige overgang til norsk fotball slo ned som en bombe for en drøy uke side.

- Det varmer meg at folk i Norge og Sandefjord er entusiastiske over muligheten til å se meg spille der. Det gjør meg virkelig glad, sier Forlán til NTB.

Sandefjord har allerede sjekket ut om draktleverandøren hadde nok drakter på lager. Nyheten om Forlán-spill i Norge er også blitt omtalt flere ganger i utlandet.

Det er Terje Liverød, uruguayanerens gode venn, som er bindeleddet mellom angriperen som ble kåret til VMs beste spiller i 2010 og Sandefjord Fotball.

Vestfoldingene er fortsatt ikke i mål med pengejakten. Trolig må det inn litt i overkant av 4 millioner kroner for å få 38-åringen på høstvikariat i Sandefjord.

- Som profesjonell spiller må man lytte til alle seriøse henvendelser. Norge er et vakkert land som jeg kunne tenke meg å bo og spille i. Når det gjelder Sandefjord konkret, er forklaringen at min venn Terje er derfra, og han har anbefalt meg både byen og laget, sier Forlán.

Spilte med Solskjær

Både Ole Gunnar Solskjær og Ronny Johnsen var i Manchester United da spissen ble hentet til Old Trafford-klubben fra Independiente i januar 2002.

- Jeg har spilt med flere norske spillere, og de har alle vært meget bra personer. Jeg vet at det (Eliteserien) er en fysisk bra liga og vanskelig som alle ligaer i verden, svarer Forlán på spørsmålet om hva han vet om norsk fotball.

Det er fortsatt uklart om spissveteranen faktisk blir å se i norsk fotball, men det jobbes på spreng med å få til en avtale.

- Er du klar til å sette fyr på norsk fotball?

- Når det kommer et konkret tilbud og om vi blir enige, så skal vi nok se på det, ja, sier den tidligere uruguayanske landslagsspilleren.

- Fullblods proff

Terje Liverød sa følgende om Forlán da NTB kunne fortelle at spissveteranen kunne havne i norsk fotball:

– Jeg kan bekrefte at det jobbes med å få Forlán til Sandefjord. Selv om han er 38 år, er han den mest profesjonelle spilleren jeg har vært i nærheten av. Han er fullblods proff. Han kan selvfølgelig tilføre laget noe, selv om han ikke har spilt på seks måneder. Han er fortsatt topptrent, vil bli et stort trekkplaster og kan tilføre spillergruppen, byen og regionen et helt annet perspektiv enn noen andre spillere kan.

