Østberg på sjette i Rally Finland

Hjemmehåpet Lappi leder 4,4 sekunder foran landsmannen Jari Matti Latvala. Teemu Suninen, også han fra Finland, er 19 sekunder bak på tredjeplass.

– Det er vanskelig å beskrive dette, men helt siden jeg var liten gutt har jeg drømt om å kjøre WRC i Rally Finland. Nå skjer det, og vi leder i tillegg. Jeg har ikke ord. Det blir en glede å kjøre i morgen, sa Lappi etter fredagens 13. og siste fartsprøve.

Mads Østberg, som lå på 11.-plass etter åpningsdagen torsdag, er nå oppe på sjetteplass. Han er 45 sekunder bak ledende Lappi. Østberg fikk tidlig trøbbel fredag, men kjørte seg noe opp mot slutten av dagen.

– Jeg er skuffet over at vi tapte tid, men det er fortsatt mye tid å gjøre det på. Det positive er at vi kjører veldig fort, sa den norske Ford-føreren.

Kanskje kan Østberg klatre på listen lørdag, i det som er rallysirkusets store fartsfest i de finske skoger.

Østberg kom til VM-runden med ny midlertidig kartleser. Han skilte nylig lag med Ola Fløene og har Torstein Eriksen som kartleser ved siden av seg i sin Ford Fiesta under Rally Finland.

Ole Christian Veiby, som vant den forrige VM-runden av WRC2, ligger på 12.-plass i Jyväskylä. Han er knappe fem minutter bak teten.

Sterke navn som Sebastién Ogier og Ott Tänak har for øvrig tapt terreng i Finland på grunn av mekanisk trøbbel.

VM-runden fortsetter lørdag og avsluttes søndag.

