Sen scoring sendte USA til topps i Gold Cup

Både USA og Jamaica var revansjsugne etter at Mexico gikk til topps i CONCACAF-turneringen for to år siden. Da tapte jamaicanerne finalen (1-3) etter å ha slått nettopp USA i semifinalen.

Etter en imponerende 1-0-seier over mexicanerne i årets semifinale skulle det bli tøffere for Jamaica i finalen. Det sto lenge 0-0, men USA fikk en stor fordel da Jozy Altidore scoret på frispark like før pause.

Jamaica slo tilbake ved Je-Vaughn Watson snaut fem minutter etter hvilen, men det skulle bli USA og 22 år gamle Morris' kveld.

Etter et innlegg og en halvklarering fikk Clint Dempsey overlevert ballen til Seattle Sounders-kollegaen, og Morris gjorde sitt tredje mål i turneringen kort tid før full tid.

– Det var som å få en kniv i hjertet, sa Jamaica-trener Theodore Whitmore om den avgjørende scoringen.

Morris har hatt opptur på opptur de siste årene. I 2015 vant han collegemesterskapet med Stanford, før det ble MLS-tittel med Sounders i fjor og nå altså Gold Cup-triumf. Han var glad, men ikke minst lettet etter å ha sikret USA seieren.

– Jeg var nervøs, for det var «min» mann som hadde scoret for dem. Jeg tar selvsagt ansvaret for det, og jeg prøvde å gjøre opp for det på alle mulige måter. Heldigvis klarte jeg å sette en ball i nettet, sa Morris.

Neste viktige mål for USAs fotballherrer blir å kvalifisere seg til VM i Russland neste år. Laget har slitt litt i kvalifiseringen, men holder foreløpig tredjeplassen, som gir VM-billett, bak Mexico og Costa Rica.

